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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至100元，幅度約11.11%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至100元，調升幅度11.11%。其中最高估值105元，最低估值52.4元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Millicom International Cellular S.A.評價：積極樂觀3位、保持中立3位、保守悲觀2位。

Millicom International Cellular S.A.今(14日)收盤價為95.74元。近5日股價上漲11.11%，標普指數下跌0.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TIGO市場預估目標價

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Millicom International Cellular S.A.95.74-1.26%

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