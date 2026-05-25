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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為85.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.87元下修至3.82元，其中最高估值7.47元，最低估值1.78元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.47(7.47)7.27.8
最低值1.78(1.78)2.83.14
平均值4.62(4.77)5.556.35
中位數3.82(4.87)5.526.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值85.38億88.33億90.06億
最低值78.89億82.98億84.05億
平均值82.64億85.89億87.38億
中位數83.42億86.67億87.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.581.27-0.481.477.86
營業收入46.17億56.24億56.61億58.04億58.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTIGO

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Millicom International Cellular S.A.85.84-1.12%

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