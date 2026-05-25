鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.87元下修至3.82元，其中最高估值7.47元，最低估值1.78元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.47(7.47)
|7.2
|7.8
|最低值
|1.78(1.78)
|2.8
|3.14
|平均值
|4.62(4.77)
|5.55
|6.35
|中位數
|3.82(4.87)
|5.52
|6.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|85.38億
|88.33億
|90.06億
|最低值
|78.89億
|82.98億
|84.05億
|平均值
|82.64億
|85.89億
|87.38億
|中位數
|83.42億
|86.67億
|87.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.58
|1.27
|-0.48
|1.47
|7.86
|營業收入
|46.17億
|56.24億
|56.61億
|58.04億
|58.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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