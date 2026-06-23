鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至90元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至90元，調升幅度5.88%。其中最高估值100元，最低估值52.4元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Millicom International Cellular S.A.評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Millicom International Cellular S.A.今(24日)收盤價為87.86元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌1.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估下修至3.82元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至85元，幅度約6.25%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至80元，幅度約6.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至4.87元，預估目標價為75.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇