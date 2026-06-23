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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至90元，幅度約5.88%

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至90元，調升幅度5.88%。其中最高估值100元，最低估值52.4元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Millicom International Cellular S.A.評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Millicom International Cellular S.A.今(24日)收盤價為87.86元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌1.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TIGO市場預估目標價

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Millicom International Cellular S.A.87.86+2.94%

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