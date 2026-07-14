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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADRASND-US的目標價調升至268.69元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)提出目標價估值：中位數由259.74元上修至268.69元，調升幅度3.45%。其中最高估值310.92元，最低估值221.64元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Ascendis Pharma A/S - ADR評價：積極樂觀20位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Ascendis Pharma A/S - ADR今(14日)收盤價為264.465元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌0.29%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股ASND市場預估目標價

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Ascendis Pharma A/S - ADR267.05+0.69%

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