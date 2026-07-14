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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為139.50元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.25元，其中最高估值2.37元，最低估值1.99元，預估目標價為139.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.37(2.37)2.963.313.26
最低值1.99(2.04)2.282.633.17
平均值2.22(2.26)2.722.973.22
中位數2.25(2.29)2.782.983.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.89億24.96億22.80億23.89億
最低值21.60億19.82億20.70億23.89億
平均值22.95億21.88億21.69億23.89億
中位數22.82億21.08億21.62億23.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.362.00-1.720.7110.84
營業收入22.73億29.70億32.40億32.40億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSUI

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