鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為139.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.25元，其中最高估值2.37元，最低估值1.99元，預估目標價為139.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.37(2.37)
|2.96
|3.31
|3.26
|最低值
|1.99(2.04)
|2.28
|2.63
|3.17
|平均值
|2.22(2.26)
|2.72
|2.97
|3.22
|中位數
|2.25(2.29)
|2.78
|2.98
|3.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.89億
|24.96億
|22.80億
|23.89億
|最低值
|21.60億
|19.82億
|20.70億
|23.89億
|平均值
|22.95億
|21.88億
|21.69億
|23.89億
|中位數
|22.82億
|21.08億
|21.62億
|23.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.36
|2.00
|-1.72
|0.71
|10.84
|營業收入
|22.73億
|29.70億
|32.40億
|32.40億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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