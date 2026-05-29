鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為140.50元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.39元，其中最高估值2.76元，最低估值2.13元，預估目標價為140.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.76(2.76)
|3.45
|3.81
|4.05
|最低值
|2.13(2.13)
|2.28
|2.63
|3.44
|平均值
|2.4(2.47)
|2.88
|3.24
|3.75
|中位數
|2.39(2.53)
|2.81
|3.23
|3.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.16億
|25.41億
|27.05億
|28.35億
|最低值
|21.60億
|19.82億
|20.70億
|28.35億
|平均值
|23.19億
|23.36億
|23.74億
|28.35億
|中位數
|23.67億
|24.89億
|23.60億
|28.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.36
|2.00
|-1.72
|0.71
|10.84
|營業收入
|22.73億
|29.70億
|32.40億
|32.40億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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