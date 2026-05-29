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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為140.50元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.39元，其中最高估值2.76元，最低估值2.13元，預估目標價為140.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.76(2.76)3.453.814.05
最低值2.13(2.13)2.282.633.44
平均值2.4(2.47)2.883.243.75
中位數2.39(2.53)2.813.233.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.16億25.41億27.05億28.35億
最低值21.60億19.82億20.70億28.35億
平均值23.19億23.36億23.74億28.35億
中位數23.67億24.89億23.60億28.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.362.00-1.720.7110.84
營業收入22.73億29.70億32.40億32.40億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSUI

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Sun Communities, Inc.122.585-1.93%

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