鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至80元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至80元，調升幅度6.67%。其中最高估值89元，最低估值51.2元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Millicom International Cellular S.A.評價：積極樂觀4位、保持中立3位、保守悲觀2位。
Millicom International Cellular S.A.今(8日)收盤價為80.52元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲3.21%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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