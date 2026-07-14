鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-14 20:40

花旗 (Citigroup)(C-US) 周二 (14 日) 公布極其強勁的第二季財報。在執行長佛雷瑟 (Jane Fraser) 領導的全面改革與市場波動的推波助瀾下，花旗繳出了十年來最佳的季度營收成績。

數據顯示，花旗本季營收達 248 億美元，較去年同期成長 14%；淨利潤則大幅攀升 45% 至 58 億美元。稀釋後每股盈餘 (EPS) 為 3.15 美元，年增率高達 61%，遠遠超過華爾街分析師普遍預期的 2.73 美元。

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五大核心業務展現成長動能

花旗五個主要部門中有四個表現優於市場預期。其中，投資銀行業務營收表現最為亮眼，年增 44% 達 15.5 億美元，主要由債務與股票承銷業務驅動，反映了市場對 AI 相關資產的追逐及企業收購意願回升。

同時，股票交易業務營收激增 45% 至 23 億美元，創下該公司歷史新高，這主要受益於美伊戰爭引發的地緣政治波動，帶動投資人重新配置資產。

在其他領域，服務業務營收年增 18%，維持其在財資與貿易金融 (TTS) 及證券服務領域的領導地位。財富管理業務在資產價值回升的帶動下，營收成長 13% 至 32 億美元。

然而，美國消費卡業務雖然營收微增 1%，但受制於裁員相關費用導致支出上升 10%，表現略低於預期。

獲利能力與轉型進展

花旗的轉型戰略正在顯著改善其財務結構。本季有形普通股權益報酬率 (RoTCE) 躍升至 13.0%，已達到公司設定的 2027-2028 年目標區間的高標。效率比率則改善至約 57%，較去年同期降低約 530 個基點，顯示組織瘦身與精簡管理層級的成效正反映在成本控管上。

此外，花旗持續推進非核心資產剝離，已完成波蘭零售銀行業務出售，並進一步減持墨西哥 Banamex 股權。

股東回饋與未來展望

憑藉強勁的資本適足率 (CET1 比率為 12.8%)，花旗宣布從 2026 年第三季起將普通股股息提高 12%。花旗在第二季已透過股息與回購向股東回饋約 50 億美元，上半年累計回饋金額達 124 億美元。