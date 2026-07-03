鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-04 00:00

花旗 (Citigroup) 加入看空全球原油市場的眾多投銀行列，認為隨著荷姆茲海峽航運干擾逐步消退，布蘭特原油 (Brent) 價格今年底可能進一步跌至每桶 60 美元。

花旗分析師 Francesco Martoccia 等人說：「市場基本面正迅速重新主導行情。航運流量已恢復正常，中國買家仍未回歸，現貨原油市場明顯轉弱，庫存降幅也遠低於市場預期。」

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隨著荷姆茲海峽恢復通航，全球能源市場正快速回歸正常，短期供應增加，使煉油廠在取得替代貨源後，再度獲得更多原油供應。

這導致油價快速回落，作為全球原油基準的布蘭特原油第 2 季重挫 30%，完全回吐伊朗戰爭期間的漲幅。

布蘭特原油期貨周四 (2 日) 收盤報每桶 71.80 美元，周五盤中上揚，暫報每桶 72.39 美元。布蘭特上一次跌破 60 美元是在今年 1 月。

花旗指出，市場初期仍可能充滿雜訊，因為航運路線重新調整、保險市場重新定價，且殘餘物流瓶頸仍需時間消化。不過隨著航運模式恢復正常、船舶流量持續增加，商業航運業者愈來愈認為，目前的風險環境屬於可管理，而非難以接受。

除了花旗之外，其他華爾街投銀也紛紛轉趨悲觀。高盛 (Goldman Sachs) 認為，隨著伊朗戰爭影響消退及荷姆茲海峽航運恢復，全球原油市場將重新回到「供過於求」的狀態。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 近幾周更兩度下修油價預測，警告市場面臨供給過剩風險。

花旗分析師表示：「我們仍建議投資人在夏季反彈時逢高賣出，並預估布蘭特原油到今年底將跌至每桶 60 至 65 美元。」

荷姆茲海峽連接波斯灣產油國與全球市場，在美伊戰爭於 2 月底爆發後，一度遭到雙重封鎖，導致全球能源市場陷入混亂。目前美國和伊朗已簽署一份諒解備忘錄 (MOU)，同意暫停敵對行動，雙方正持續尋求達成永久性協議。

花旗說：「我們預期這份 MOU 將維持效力，並在未來數月內進一步發展為正式協議，因為對美國、伊朗及整個中東地區而言，降低衝突的誘因，遠大於再次升高緊張局勢的代價。」

SEB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示，目前荷姆茲海峽原油出口恢復，美國仍持續釋放戰略石油儲備 (SPR)，加上中國原油需求尚未明顯回升，短期油價仍面臨供給過剩壓力，但若需求改善，未來仍可能出現技術性反彈。