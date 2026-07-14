公股4金2銀H1大賺885億年增27.7%創新高！兆豐金續稱冠、華南金創史高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-14 20:23

公股四金二銀 6 月自結盈餘今 (14) 日皆已出爐，合計上半年累計獲利達 885.95 億元，年增率達 27.7%，兆豐金（2886-TW）以 213.07 億元穩居獲利王寶座，更是唯一突破 200 億元大關的公股金控，華南金 (2880-TW) 則以上半年 173.64 億元、48.64% 的年增率，成為今年上半年成長幅度最大的公股金控。`

公股4金2銀上半年大賺885億年增27.7%創新高！兆豐金續稱冠、華南金創史高。（圖：shutterstock）

公股四金二銀受限於台股高檔震盪與短期投資損益波動，單月合計獲利為 150.39 億元，較 5 月減少 9.6%，年減 8.51%。觀察累計前 6 月成績，整體表現依然強勁，合計獲利達 885.95 億元，較去年同期成長 27.7%。

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此外，兆豐金在證券、票券、產險等子公司獲利大增的帶動下，以 EPS 1.44 元持續領先群雄；華南金則透過各子公司獲利同步擴張，上半年稅後純益 173.64 億元，寫下歷史同期新高紀錄。

兆豐金上半年稅後純益 213.07 億元，年增 17.13%。核心子公司兆豐銀行獲利 158.66 億元，雖然 SWAP 收益較去年下滑，但銀行在利息及手續費收入表現穩健。證券子公司則受惠於今年上半年台股交易熱絡，獲利年增率超過 410%，有效抵銷了匯率操作收益下滑的壓力，成功維持集團整體獲利的成長動能。

第一金 (2892-TW) 上半年稅後純益 177.98 億元，年增 27.62%，EPS 為 1.24 元。第一金指出，銀行核心放款動能與財富管理需求維持穩健，且人壽子公司在採用 IFRS 17 新制後，營運績效顯著改善，非銀行子公司上半年獲利比重達 16.76%，創下歷史新高。

華南金則是今年公股陣營中的成長黑馬，上半年稅後純益 173.64 億元，年增高達 48.64%。其中，非銀行子公司合計獲利大增 268%，成為獲利增長的主要火車頭。華南銀行財富管理手續費收入成長 26%，華南永昌證券在台股交易熱潮中表現搶眼，上半年獲利年增超過 412%，帶動集團整體營收結構優化。