鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-14 18:22

台塑 (1301-TW) 企業今 (14) 日召開年度調薪協商會議，由台塑集團總裁吳嘉昭親自定案，宣布今 (2026) 年度集團企業薪資調幅高達 4.5%，不僅超越台塑企業工會原先提出的調漲 3.66% 訴求，更一口氣追平在 2011 年度的調薪幅度，員工月均薪資約 6 萬 3 千元。據了解，此次調漲薪資為吳嘉昭自去 (2025) 年 8 月上任以來，首度的調薪決策，調薪幅度是第 2 次優於工會提案。

台塑企業總管理處總經理林善志今日上午與台塑企業工會代表召開年度調薪會議。會後由台塑企業工會全國聯合會副理事長陳鴻儒轉述會中內容表示，經吳嘉昭總裁指示後，公司提出調漲薪資為 4.5%，幅度以台塑企業員工平均薪資 60,382 元計算，追溯至今年 7 月 1 日起，每名員工平均每月將加薪約 2,700 元。

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陳鴻儒說，會中公司展現誠意討論，台塑企業因擺脫之前 2 年的虧損後，此次調薪對公司的員工是很大的鼓勵，也優於工會提案，未來將讓員工有較大的企業向心力。

據了解，此次台塑企業調薪決策，是台塑企業第 2 次調薪幅度大於工會提案，台塑企業為了感謝同仁共體時艱，更希望透過調薪激勵員工，也為集團未來的大轉型做好準備。