鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-25 17:17

總統賴清德今 (25) 日於南投出席「集集線全線通車典禮」時，對於今 (2026) 年度中央政府總預算案尚未通過，他希望朝野立委共同支持，讓中央總預算案盡速完成審議並通過，強調目前台灣正值梅雨季，若發生災害，恐影響政府救災工作的推動，若總預算能如期通過，台灣的經濟表現也將會更好。

賴清德今日到場後，首先觀賞「集集線全線通車工程紀實影片」，聽取台鐵公司副總經理陳宗宏進行工程簡報。賴清德致詞時表示，隨著南投集集線全線通車，不僅讓台灣鐵路交通再度串聯，也為南投縣發展帶來新的契機，過去集集線從彰化二水到車埕站，沿線山明水秀，是台灣非常重要的觀光鐵路，已走過百年歷史，承載了許多人的歷史記憶，也帶動地方產業發展，祝福全線通車後，能帶動南投縣觀光產業更蓬勃發展。

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賴清德指出，為了提升鐵道安全與服務品質，行政院在 2019 年核定「集集支線基礎設施改善計畫」，投入經費 35.89 億元，主要推動路基強化、邊坡、排水改善及隧道整修，2021 年因豪雨導致邊坡坍塌，但從簡報上得知工程一度延誤，現在這條支線比原來預期的強固也比以往的規劃更好，他感謝交通部、台鐵團隊、工程夥伴的大力支持，才能完成集集支線全線通車工程。

賴清德說，集集線去年動工，原本預計 2031 年、最新目標提前至 2029 年通車的田中支線，將可以連接高鐵 (2633-TW) 和台鐵之間的運輸，讓旅客透過集集支線來到南投，除了鐵道建設外，去 (2025) 年竣工的草屯鳥嘴潭人工湖，是全台最大的人工湖，不僅幫助南投縣強化水資源韌性，也提供周邊居民生活、遊憩的好環境，能成為一個好的觀光景點。

賴清德也談及，今年度中央政府總預算案尚未通過，希望朝野立委共同支持，讓中央政府總預算案盡速完成審議並通過，目前也已經過完端午節吃完粽子了，近期適逢梅雨季，若發生災害，而中央政府總預算尚未通過，將影響政府救災工作的推動。