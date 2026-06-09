賴清德：推6年442億元力拼亞洲無人機中心 再籲在野黨支持國防建設

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-09 19:32

總統賴清德今 (9) 日前往台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，推動無人機產業是國家重大政策，政府將以打造亞洲無人機產業中心為目標，整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動 6 年 442 億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證等，加速建構產業生態系，也兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展 2 大目標，也拓展國際市場，讓台灣能在無人機供應鏈占有關鍵地位。

賴清德：推6年442億元力拚亞洲無人機中心，再籲在野黨支持國防建設。(圖:總統府提供)

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賴清德強調，推動無人機產業是國家重大政策，也希望無人機產業能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標：

第一，強化國防力量，不僅守護臺灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護台海和平穩定現狀。從中東戰爭及俄烏戰爭中可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，無人機是其中的核心武器，盼藉大家的力量及政府的支持，協助台灣無人機產業茁壯。

第二，產業升級、經濟轉型，帶動經濟進一步發展。台中過去是工具機的重鎮，生產五金，也提供國防或其他領域使用。現在台灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。

賴清德表示，在 AI 快速發展的時代，全球已看見人工智慧產業的重要性，而從中東戰爭及俄烏戰爭的經驗中，也能看見無人機產業的市場，不僅應用於戰爭場域，若無人機產業發展好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。

賴清德強調，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，在 2025 年至 2030 年將投入 442 億元預算支持產業發展，並透過成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合製造、材料、電子與系統業者能量，建立完整產業生態系。

在國際市場布局方面，賴清德表示，無人機產業發展不應僅著眼內需，更要積極拓展海外商機，目前在台美合作下，台灣已成為美國境外首個具備 Green UAS 認證能力的地區，未來業者可直接在台灣完成相關驗證程序，有助加速產品進入國際市場。

賴清德也引用產業數據指出，台灣無人機產值已由 2024 年的 50 億元成長至 2025 年的 129 億元，出口額則從 1.4 億元增至 29 億元。曹進平則表示，目標是在 2030 年將產業總產值提升至 400 億元規模。