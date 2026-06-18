普生股票恢復興櫃交易 持續推進三大技術平台

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-18 10:49

普生 (4117-TW) 因主辦輔導推薦證券商統一證券及協辦輔導推薦證券商國泰證券相繼辭任，自 3 月 13 日起停止興櫃交易。普生指出，已在 6 月 12 日恢復買賣，資本市場機制逐步回到正常軌道，並持續推進三大技術平台。

普生總經理林孟德。(鉅亨網資料照)

普生表示，公司以「技術平台、商業化應用、市場驗證」為核心，推動精準醫療與液態活檢技術、診斷儀器與檢測系統，以及環肽與蛋白技術平台等三大方向，持續發展循環腫瘤細胞 (CTC) 液態活檢、CLIA 化學發光系統、AIO 全自動化核酸檢測分析系統，以及環肽與蛋白技術應用，相關平台將作為未來臨床檢測、新產品開發與國際合作之重要基礎。

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普生點出，CLIA 化學發光系統與 AIO 分子診斷系統將是未來精準醫療產品商業化的重要布局。CLIA 產品可應用於腫瘤標記、甲狀腺、傳染病、激素與特殊檢測項目；AIO 系統則鎖定區域醫院、診所及實驗室等多元場域，透過儀器安裝帶動後續試劑持續使用，朝「產品組合多元化」與「經常性收入提升」雙軌模式發展。

普生旗下子公司普研持續發展自有品牌「oh care 歐克威爾」，以抗菌胜肽 P113 為核心技術，產品已打入全台超過 500 家實體銷售通路，以及全球超過 30 個電商平台通路，持續提升品牌滲透率，建立穩定的營收來源。

普生 2025 年全年合併營收 2.16 億元，雖年減 14.36％，不過因將資源集中於精準醫療、技術平台與高附加價值產品發展，挹注毛利率明顯提升至 27.63％。