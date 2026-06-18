鉅亨網記者劉玟妤 台北
新穎生醫 (6810-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長曾錙翎指出，旗下腎病生物標記檢測產品 DNlite 已由臨床驗證階段跨入「商業化落地」與「規模化成長」的爆發期，公司持續推進「試劑銷售」、「授權合作」與「伴隨式診斷」三大商業模式，今年有望迎來營收加速成長元年。
曾錙翎指出，旗下遠腎佳 DNlite 已取得全球超過 40 個國家的上市許可，正在全力布建行銷通路。新穎也積極與國際一線藥廠展開合作洽談，以搶占精準醫療商機。
國際商務拓展上，新穎去年成功協助韓國授權夥伴 Boditech 完成其 POCT 產品在糖尿病腎病變 (DKD) 檢測功能的擴充，今年將啟動全球 IVD 註冊申請，預期進入量產銷售後，可望挹注長期穩定的銷售分潤收益。
美國市場方面，新穎採取「以 LDT 模式啟動階段性營收挹注」以及「IVD 取證推動全面滲透」雙軌並進策略，加速在美商化進程。
LDT 進度部分，新穎與 Precision Diabetes Inc. 公司策略結盟，目前已完成 ASR(分析物特定世紀) 登記，預計今年底前展開 LDT 商轉，打入抹國臨床醫療體系，並貢獻營收。至於美國取證布局， 已完成與美國 FDA 的前期溝通，評估依循 510(k) 或 De Novo 途徑申請 IVD 上市許可，目標第四季向美國 FDA 提交上市許可申請。
台灣市場上，新穎將依據通路特性，精準對接商業夥伴，加速進軍自費檢查市場，一方面深耕診所及健檢中心，另一方面在各大縣市申請自費碼，滲透各大醫學中心與醫院檢測體系，以奠定未來爭取納入健保給付的基礎。
另外，針對歐盟、東南亞、中東及南美州等已取證的市場，則聚焦經銷商網路的重整與管理，進一步擴大市場份額。
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