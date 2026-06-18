鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-18 18:35

新穎生醫 (6810-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長曾錙翎指出，旗下腎病生物標記檢測產品 DNlite 已由臨床驗證階段跨入「商業化落地」與「規模化成長」的爆發期，公司持續推進「試劑銷售」、「授權合作」與「伴隨式診斷」三大商業模式，今年有望迎來營收加速成長元年。

曾錙翎指出，旗下遠腎佳 DNlite 已取得全球超過 40 個國家的上市許可，正在全力布建行銷通路。新穎也積極與國際一線藥廠展開合作洽談，以搶占精準醫療商機。

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國際商務拓展上，新穎去年成功協助韓國授權夥伴 Boditech 完成其 POCT 產品在糖尿病腎病變 (DKD) 檢測功能的擴充，今年將啟動全球 IVD 註冊申請，預期進入量產銷售後，可望挹注長期穩定的銷售分潤收益。

美國市場方面，新穎採取「以 LDT 模式啟動階段性營收挹注」以及「IVD 取證推動全面滲透」雙軌並進策略，加速在美商化進程。

LDT 進度部分，新穎與 Precision Diabetes Inc. 公司策略結盟，目前已完成 ASR(分析物特定世紀) 登記，預計今年底前展開 LDT 商轉，打入抹國臨床醫療體系，並貢獻營收。至於美國取證布局， 已完成與美國 FDA 的前期溝通，評估依循 510(k) 或 De Novo 途徑申請 IVD 上市許可，目標第四季向美國 FDA 提交上市許可申請。

台灣市場上，新穎將依據通路特性，精準對接商業夥伴，加速進軍自費檢查市場，一方面深耕診所及健檢中心，另一方面在各大縣市申請自費碼，滲透各大醫學中心與醫院檢測體系，以奠定未來爭取納入健保給付的基礎。