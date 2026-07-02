台股今 (2) 日受前晚台積電 ADR 重挫影響，今日開低震盪一度跌逾千點，隨著布蘭特原油期貨維持低檔，石化三大基本原料乙烯、丙烯和丁二烯價格走低，資金由電子股避險轉進塑化股，加上進入第 3 季石化旺季，包括台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 今盤中走升，雙雙亮燈攻上漲停板，南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲幅強勁也一度超過 7%。