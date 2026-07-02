鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (2) 日受前晚台積電 ADR 重挫影響，今日開低震盪一度跌逾千點，隨著布蘭特原油期貨維持低檔，石化三大基本原料乙烯、丙烯和丁二烯價格走低，資金由電子股避險轉進塑化股，加上進入第 3 季石化旺季，包括台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 今盤中走升，雙雙亮燈攻上漲停板，南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲幅強勁也一度超過 7%。
今日塑化股族群成為盤面焦點，除了台塑四寶股價亮眼，包括二線塑化股中石化 (1314-TW)、國喬 (1312-TW)、華夏 (1305-TW)、台達化 (1309-TW) 也大漲超過半根停板，台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、台苯 (1310-TW) 漲幅也來到 3-4%。
分析師表示，台塑四寶持續強化轉型電子、AI 伺服器材料，加上電子材料漲聲連連，包括南亞、台塑、台化有望逐步受惠，加上南亞 台塑 台化都持有南亞科、南電近期獲利豐碩，加上均逢傳統需求旺季，有助於塑化產品銷售增長。
業界人士也指出，隨著 4、5 月份戰爭影響，導致國際石化原料短缺、價格走高，高價原料消化一度成為 6、7 月塑化廠一大難題，但隨著戰爭結束，原油、乙烯等原料走跌，有助於舒緩石化業者的成本壓力。
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