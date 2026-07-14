鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-14 15:10

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）今 (14) 日舉行年中投資展望會議。面對全球地緣政治與 AI 轉型，貝萊德提出「新宏觀格局」觀點，認為市場已進入高波動、高通膨時代，投資人應靈活配置以應對快速變動的市場環境，至於 AI 是否泡沬化？貝萊德看好美股科技巨頭將 AI 投資轉化為獲利能力，進入第四年的 AI 產業鏈正經歷重要轉折，這波正從單一晶片商轉向支撐 AI 的關鍵基礎建設，或是聚焦具備稀缺性與長期競爭優勢的領域。

貝萊德表示，市場對於人工智慧（AI）是否處於泡沫的爭論，關鍵不在於目前的股票評價高低，而是企業獲利是否具持續性。AI 發展已進入第四年，這項技術正重塑全球成長邏輯，企業透過 AI 提升生產力並轉化為實質獲利，顯示 AI 並非泡沫。未來投資焦點將從擁擠的硬體領域，轉向支撐 AI 發展的稀缺資源與電力基礎設施。

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近期市場針對 AI 估值是否過熱爭論不斷，但貝萊德認為，認定 AI 已成泡沫這個觀點，即是一項重大的投資判斷，這預設 AI 技術無法帶來持久的生產力提升與經濟成長。事實上，AI 帶來的資本支出規模已足以支撐企業營收，且美股科技巨頭正持續將 AI 投資轉化為實際的獲利能力，這也是美股具備投資吸引力的核心來源。

貝萊德大中華區投資策略師陸文傑強調，AI 產業鏈正經歷重要轉折，焦點正從單一晶片商轉向支撐 AI 的關鍵基礎建設。由於先進晶片、記憶體、資料中心及電網等需求快速擴張，而供給相對有限且難以在短期內大規模提升，這些掌握關鍵瓶頸技術的供應商，反而擁有較強的定價能力與供應鏈彈性，更有機會將市場需求轉化為持續性的獲利表現。