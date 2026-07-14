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〈焦點股〉盤中暴跌逾1600點 油價急漲力挺台塑四寶股價上揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台股今 (14) 日受荷姆茲海峽緊張局勢再度升溫，盤中爆跌逾 1,600 餘點，塑化股台塑 (1301-TW) 四寶則因第 2 季獲利亮眼，加上布蘭特原油期貨大漲，繼昨日飆漲，今日延續熱度，台塑化 (6505-TW) 開高走高，盤中最高漲半根停板、台塑上漲 4%，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 尾盤漲幅也逾 2-3% 以上。

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〈焦點股〉盤中暴跌逾1600點 油價急漲力挺台塑四寶股價上揚。(圖：shutterstock)

受中東衝突影響，市場一度擔憂原油供應，也推動油價升至近一個月高點，布蘭特原油期貨 9 月期貨盤中上漲超過 2%，站上每桶油價 85 美元，也激勵對油價直接相關的台塑化大漲逾 6.3%，衝上 67.2 元創波段新高。


台塑化上半年自結 EPS 達 4.32 元，創 2018 年以來同期新高，展望下半年營運狀況，公司指出，在美伊和談持續進展，荷姆茲海峽解封下，原油供應逐漸恢復下，估第 3 季煉油開工率可提升至 87%，在產量增加下，有望彌補原價下跌的影響。

台塑四寶上周公告 6 月、第 2 季營收與上半年自結獲利，由於塑化產品進入第 3 季旺季，加上集團公告獲利超過預期，包括內外資法人都提高對台塑四寶的目標價。

但法人也提醒，儘管目前因荷姆茲海峽封鎖導致原油交期遞延，但油品價格上漲、外銷油品價差大幅攀升等因素將推升台塑化營收增長，惟戰事趨緩下引發石化產品報價走跌，在量增價跌下，第 3 季營收及獲利較第 2 季增加的機率有限。

 


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