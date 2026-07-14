鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-14 13:53

〈焦點股〉盤中暴跌逾1600點 油價急漲力挺台塑四寶股價上揚。(圖：shutterstock)

受中東衝突影響，市場一度擔憂原油供應，也推動油價升至近一個月高點，布蘭特原油期貨 9 月期貨盤中上漲超過 2%，站上每桶油價 85 美元，也激勵對油價直接相關的台塑化大漲逾 6.3%，衝上 67.2 元創波段新高。

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台塑化上半年自結 EPS 達 4.32 元，創 2018 年以來同期新高，展望下半年營運狀況，公司指出，在美伊和談持續進展，荷姆茲海峽解封下，原油供應逐漸恢復下，估第 3 季煉油開工率可提升至 87%，在產量增加下，有望彌補原價下跌的影響。

台塑四寶上周公告 6 月、第 2 季營收與上半年自結獲利，由於塑化產品進入第 3 季旺季，加上集團公告獲利超過預期，包括內外資法人都提高對台塑四寶的目標價。