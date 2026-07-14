中鴻8月內銷盤價每公噸跌800元 亞洲鋼價走勢分化

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-14 15:58

單軋廠中鴻 (2014-TW) 今 (14) 日開出 8 月內銷盤價，熱軋、冷軋、鍍鋅等每公噸均調降 800 元，9 月外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻8月內銷盤價每公噸跌800元 淡季影響終端需求恢復偏緩。(鉅亨網資料照)

中鴻表示，當前鋼市供需結構正逐步調整，核心原料成本仍提供鋼價一定支撐；惟考量國內市場受高溫多雨季節影響及終端需求復甦仍需時間，經審慎評估市場狀況後，本次盤價適度調降，以協助客戶維持接單動能。

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總體經濟方面，IMF 小幅下修今年全球經濟成長至 3.0%，惟報告指出全球經濟承受地緣政治衝擊能力優於預期。此外，S&P Global 最新六月全球製造業 PMI 雖放緩至 52.2，但整體仍維持擴張格局，顯示主要經濟體製造活動尚具支撐。

中鴻表示，當前在能源價格維持區間震盪及通膨壓力未再升溫下，預計全球經濟於不確定環境中將維持一定韌性。另一方面，煤鐵原料價格維持高位，鋼廠成本有所承壓。