〈台塑四寶業績〉四寶Q2獲利報喜年增45.5% 南亞上半年EPS 5.17元創新高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台塑 (1301-TW) 集團四寶今 (9) 日公布 6 月營收、自結第 2 季及上半年獲利，四家公司第 2 季稅後純益為 642.76 億元、年增 45.5%，上半年合計稅後純益 1,084.53 億元，集團四家公司獲利均較去 (2025) 年度同期由虧轉盈。
其中南亞 (1303-TW) 受惠於 AI 浪潮席捲全球產業，加上雲端業者以龐大的金額加速打造超大規模資料中心，致供應鏈各種高階材料需求激增，第 2 季稅後純益為 267.53 億元、季增 87.7%、單季 EPS 為 3.37 元，創歷史新高，累計上半年稅後純益 422.25 億元、EPS 為 5.17 元，單季及上半年獲利雙雙創下歷史新高。
台塑第 2 季稅後純益為 106.52 億元、季增 225.8%、單季 EPS 為 1.67 元、上半年 EPS 為 2.19 元。
台塑表示，受美伊戰爭影響，推升石化產品價格，加上台塑有前期低成本的庫存，產品利差明顯改善，致使第 2 季本業轉虧為盈，加上認列權益法投資收益共 83.5 億元，比上季增加 33 億元；上半年同樣受戰爭影響，國際原油及石化產品價格上漲下，認列權益法投資收益為 133.9 億元，也讓上半年本業轉虧為盈。
台化 (1326-TW) 第 2 季稅後純益 60.93 億元、季減 2.4%、單季 EPS 為 1.04 元、上半年淨利為 123.37 億元、EPS 為 2.11 元也較去年由虧轉盈。
台化表示，上半年持續優化產品組合及推動精實生產，也因應產品市況，適時調整產銷爭取獲利，加上美伊戰爭發生後，推升油價及產品售價，擴大與原料成本的獲利價差，營業利益增加 80 億元。此外，台化權益法投資收益增加 108.8 億元、兌損減少 26 億元、現金股利增加 3.4 億元下，營業外淨收益合計增加 138.2 億元。
台塑化 (6505-TW) 第 2 季稅後純益為淨利 207.78 億元、季增 1.8%、EPS 為 2.18 元，累計上半年稅後純益為 411.86 億元、EPS 為 4.32 元。
台塑化表示，上半年煉油事業營利比去年同期大幅增加，主要也受惠於上半年原油價格呈現急漲後下跌之格局，相較於去年同期原油價格逐月下跌，產生之購料與存貨利益，加上外銷油品價差大幅走強所致。
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