鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-13 13:44

台股今 (13) 日受上周颱風假休假補漲影響，今日開高一度大漲逾 900 點，台塑 (1301-TW) 集團挾上周自結第 2 季、上半年獲利表現亮眼，加上外資摩根大通調高台塑集團目標價下，盤面上包括台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 及台化 (1326-TW) 開高走高，盤中拉升至亮燈漲停，台塑化 (6505-TW) 也一度漲逾 9% 以上。

小摩調升台塑集團目標價 激勵三寶亮燈漲停。(圖：shutterstock)

台塑集團第 2 季稅後純益為 642.76 億元、年增 45.5%，上半年自結獲利衝破千億元，摩根大通 (小摩) 給予四寶「優於大盤」評等，也同步調升目標價，激勵今日台塑、台化、南亞齊步同樂亮燈攻上漲停價，

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據小摩最報告指出，台塑集團雖在第 3 季受油價回落影響，獲利可能較第 2 季降溫，但在集團交叉持股及認列轉投資公司權益法投資收益，電子材料業務皆持續成長帶動，仍看好台塑集團中長期展望，除了維持「正向展望」發展，也針對各股目標價定為台塑 60 元、 台化 60 元、台塑化 65 元、南亞 200 元。

展望下半年，小摩看好南亞材料業務持續成長、台塑化雖預期在中東局勢、俄羅斯煉廠停工等地緣政治因素支撐下持續有上修空間，台塑則受惠美國事業投資公司仍維持良好利差，台化則看好庫存去化後，第 3 季營運有望回溫。