鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-14 07:30

Sandisk跌逾12%華爾街仍力挺，目標價大幅上調超一倍(圖：Reuters/TPG)

截至上周五，Sandisk 股價 7 月以來已下跌 16%，來到 1,915 美元。不過，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 周日在一份報告中，將 Sandisk 目標價從 1,400 美元大幅上調至 3,100 美元。

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他認為，投資人「低估了 Sandisk 未來幾年獲利與自由現金流的持久性」，也低估了在供需失衡持續至 2027 年的情況下，公司進一步提高價格的能力。

然而，投資人周一似乎仍未充分認同 Sandisk 的價值。該股當日大跌 12.6%，至 1,673.97 美元，成為標普 500 指數中表現最差股票之一。不過，Sandisk 今年以來仍累計上漲超過 600%。

儘管本月迄今表現不佳，但在進入周一交易前，Sandisk 其實已連續三個交易日上漲，期間累計漲幅達 18%。此前，該股在本月前四個交易日曾暴跌 29%。

這種劇烈波動並未動搖華爾街的信心。Evercore 的 Daryanani 甚至認為，Sandisk 股價最高有機會上看 4,000 美元，較目前水準超過一倍以上。

他指出，新的長期供應協議為 Sandisk 的獲利能見度帶來「結構性轉變」，儘管投資人對此仍抱持懷疑態度。

花旗分析師周一也表態支持 Sandisk，並維持 2,500 美元的目標價，並表示，「我們對記憶體儲存類股最具信心，因為其供需基本面非常有利，而背後的支撐來自持久的 AI 資料中心需求，無論是 NAND 快閃記憶體還是 HDD 硬碟儲存都將受惠。」

花旗也重申對 Sandisk 的 90 天短期看漲觀點，同時看好希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 和威騰電子(Western Digital)(WDC-US)。

近期投資人一直不確定這波漲勢是否還能延續，但目前有 79% 追蹤 Sandisk 的分析師給予買進評級。自該公司於 2025 年 2 月從威騰電子分拆以來，這項比例從未如此之高。