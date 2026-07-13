鉅亨研報 2026-07-13 17:15

一、AI 浪潮持續升溫，ETF 布局成市場焦點

AI 應用快速擴散，從晶片設計到資料中心建設，都成為全球資金追逐的焦點。隨著算力需求持續攀升，投資人除了關注 AI 龍頭企業，也開始透過 AI ETF 掌握整體產業鏈。其中，00947 與 009805 分別聚焦 AI 晶片設計及電力基建兩大主軸，成為近期市場高度關注的 AI ETF 代表。

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二、00947、009805 各自鎖定 AI 關鍵商機

00947 聚焦台灣 IC 設計產業，布局 ASIC、IP 與高階晶片設計等 AI 核心供應鏈，瞄準高成長動能；009805 則切入美國電力基建，涵蓋智慧電網、儲能、重電設備及核能等領域，掌握 AI 資料中心帶動的龐大用電需求。兩檔 AI ETF 雖然投資方向不同，卻都圍繞 AI 長期發展的重要環節，也讓不少投資人開始重新思考 AI 產業鏈的布局方式。

三、AI ETF 該如何配置？背後關鍵還不只如此

究竟該選擇以成長動能為主的 00947，還是兼具防禦與長線趨勢的 009805？除了成分股與選股邏輯不同，兩檔 AI ETF 在產業定位、投資策略及適合族群也存在不少差異，而真正影響未來表現的關鍵，可能藏在 AI 供應鏈下一波發展趨勢之中。