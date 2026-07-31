鉅亨研報 2026-07-31 09:03

一、盤勢分析

前日（7/30）台股受美聯儲（FOMC）會議釋出鷹派訊號、官員主張升息疑慮引發全球科技股估值修正拖累，加權指數早盤報 40,048.94 點開出，盤中維持狹幅消化賣壓，終場小跌 105.88 點（-0.26%），收在 39,933.30 點，成交金額 1.13 兆元（1,132,526,009 千元）。籌碼面上，集中市場三大法人合計賣超 508.74 億元，其中外資賣超 483.12 億元、自營商賣超 152.27 億元（自行買賣賣超 5.04 億元、避險賣超 147.22 億元），投信法人則獨抗賣壓，逆勢買超 126.65 億元；櫃買指數（OTC）走勢相對疲軟，終場大跌 8.01 點（-2.40%）收在 326.23 點，成交金額 1,804 億元，三大法人於上櫃股票合計賣超 73.74 億元（外資賣超 84.26 億元、自營商賣超 6.17 億元、投信買超 16.70 億元）。集中市場市值增減洗牌，聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）與欣興（3037）市值增加居前，廣達（2382）、鴻海（2317）與南亞科（2408）市值則見收縮。

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二、強勢產業

・金控與銀行（避險資金防守）：受 FOMC 鷹派訊息與科技股估值下修影響，資金流向獲利穩健、殖利率優異的金控與銀行板塊。玉山金（2884）上漲 3.29% 收 37.70 元、兆豐金（2886）大漲 3.21% 收 51.50 元（投信買超 3,503 張）、華南金（2880）上揚 2.03% 收 42.65 元（投信買超 2,422 張）、中信金（2891）上漲 1.77% 收 63.10 元、台新新光金（2887）上漲 1.69% 收 33.15 元、彰銀（2801）上漲 1.43% 收 24.80 元。

・生技醫療（防禦剛需卡位）：電子權值股獲利回吐之際，生技族群憑藉剛性需求與展覽新藥題材逆勢抗跌。威健生技（6661）大漲 2.72% 收 17.00 元、康霈（6919）上漲 0.98% 收 103.00 元、慧智（6615）上揚 0.45% 收 33.15 元。

三、弱勢產業

・ MLCC 被動元件（高位階獲利了結）：獲利了結與停損賣壓宣洩，全族群多檔指標股打入跌停或重挫。國巨 *（2327）跌停重挫 9.96% 收 456.50 元（投信賣超 4,636 張）、華新科（2492）跌停 -9.98% 收 198.50 元、禾伸堂（3026）重挫 9.91% 收 427.50 元、信昌電（6173）大跌 9.86% 收 132.50 元。

・記憶體與矽晶圓（估值修正）：受 FOMC 升息疑慮、美股費半大跌及韓股財報震盪拖累。旺宏（2337）跌停 -10.00% 收 91.80 元、環球晶（6488）重挫 9.95% 收 778.00 元、台勝科（3532）重挫 9.90% 收 277.50 元、華邦電（2344）重挫 8.85% 收 118.50 元（投信賣超 9,683 張）、南亞科（2408）大跌 7.21% 收 328.00 元。

四、大戶投選股