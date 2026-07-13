鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-13 19:27

台股今 (13) 日開盤展現強勁韌性，雖然盤中一度受到國際政經情勢干擾，高檔震盪震幅超過千點，終場仍守住漲勢。國家金融安定基金今（13）日召開例行會議，會中全面審視第 9 次啟動護盤任務的最終成果，經核算總淨利 99.32 億元。國安基金自 2000 年啟動第一次任務以虧損收場，截至目前有 8 次護盤成功的高勝率。本次護盤自今年 1 月 12 日國安基金獲得授權正式退出台股市場以來，至今已屆滿半年的時間，金融市場普遍預期護盤股票已全數完成獲利了結，不僅穩住了投資人信心，更達成安定金融市場的政策目標。

國安基金本次執行安定市場任務，自 114 年 4 月 8 日起至 115 年 5 月 6 日止，執行了史上最長的 279 天護盤任務。本次護盤緣起於 114 年 4 月，當時台股受美國宣布實施對等關稅政策衝擊，創下史上最大跌點與跌幅，市場恐慌情緒蔓延。國安基金隨即於 4 月 9 日進場，投入資金持續進行穩定股市措施，期間加權指數從進場時的低點，一路震盪上行至退場時的 30,567.29 點，累計漲幅達 65.59%，充分證明國安基金適時進場對穩定市場的顯著成效。

‌



在退場執行方面，國安基金採取兼顧市場穩定與流動性的策略，自 115 年 1 月 13 日起啟動處分程序，並於 5 月 6 日完成任務。值得注意的是，國安基金在退場期間，台股維持正向平穩走勢，累計漲幅達 34.58%，完全未對盤勢造成負面壓力。

財務表現上，國安基金買入股票成本為 122.50 億元，處分持股淨現金收入達 221.10 億元，扣除融資利息與委託費用後，總淨利高達 99.32 億元，報酬率約 81%。隨著國安基金退場，回顧過往總計 9 度奉命出馬干預台股的歷史，長期而言的點火拉抬效果極為顯著，長線上漲機率逼近 8 成。國安基金表示，面對未來全球經濟情勢變動，將持續密切關注政經局勢，適時依規採行必要措施。

國安基金歷次進場紀錄如下：