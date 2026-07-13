鉅亨網記者劉玟妤 台北
東方風能 (7786-TW) 受惠夏季海事工程迎來施工高峰，旗下船隊全面滿載營運，帶動 6 月營收達 15.26 億元，創歷史單月新高，第二季營收 42.94 億元，累計今年上半年營收 60.67 億元，年增近 4 成。
東方風能 6 月營收 15.26 億元，月增 3.21%，年增 15.58%；第二季營收 42.94 億元，季增 1.42 倍，年增 32.57%；累計今年前 6 月營收 60.67 億元，年增 39.13%。
東方風能表示，受惠夏季海事工程進入施工高峰，旗下船隊已全面滿載營運，改裝布纜船持續推進現行專案。此外，AI 通訊海纜專案也進入營收認列期，預計將於第三季如期完工，為營運再添動能。
東方風能指出，隨著 2026 年抵制 2028 年 5 艘大型高規格工程船舶陸續交付並投入營運，將進一步提升高毛利業務比重。未來將持續推動「離岸能源 + AI 海底基礎建設」雙引擎成長策略，藉由旗下自主船隊與長期合約模式建立獲利基礎，並積極拓展國際 AI 通訊海纜業務，以及北歐、南非及東南亞離岸天然氣等高成長領域。
此外，東方風能董事會也已決議通過現金股利配發及除息時程，普通股每股配發現金股利 5.6 元，總發放金額約新台幣 9.85 億元，預計 7 月 28 日除息、8 月 25 日發放。