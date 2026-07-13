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營收速報 - 長虹(5534)6月營收7.31億元年增率高達124.21％

鉅亨網新聞中心

長虹(5534-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.31億元，年增率124.21%，月增率46.61%。

今年1-6月累計營收為23.22億元，累計年增率34.2%。

最新價為78.9元，近5日股價下跌-1.61%，相關建材營造下跌-1.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+471 張
  • 外資買賣超：+730 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-259 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.31億 124% 47%
26/5 4.99億 453% 132%
26/4 2.15億 14% -36%
26/3 3.33億 -6% 260%
26/2 9,267萬 -69% -79%
26/1 4.51億 -4% -82%

長虹(5534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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