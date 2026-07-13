營收速報 - 長虹(5534)6月營收7.31億元年增率高達124.21％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為23.22億元，累計年增率34.2%。
最新價為78.9元，近5日股價下跌-1.61%，相關建材營造下跌-1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+471 張
- 外資買賣超：+730 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-259 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7.31億
|124%
|47%
|26/5
|4.99億
|453%
|132%
|26/4
|2.15億
|14%
|-36%
|26/3
|3.33億
|-6%
|260%
|26/2
|9,267萬
|-69%
|-79%
|26/1
|4.51億
|-4%
|-82%
長虹(5534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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