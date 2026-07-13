鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-13 13:47

SK 海力士海外存託憑證 (ADR) 上周五在美國正式掛牌，再度掀起記憶體熱潮，不過，隨著美伊戰爭再度升溫，SK 海力士今 (13) 日開盤即下挫表態，盤中更暴跌超過 12%，三星同步重摔 8%，觸發韓股再度熔斷，此股賣壓也蔓延至台灣記憶體族群，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 皆開高走低，跌幅達 3% 至 5%。

南亞科上周五法說會報喜，不僅第二季毛利率高達 79.5%，單季獲利更超過 500 億元，創下歷史新高，展望下半年，公司看好，下半年價格將持續上漲，且毛利率還有改善空間，凸顯記憶體熱潮尚未消退。

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