鉅亨網記者魏志豪 台北
SK 海力士海外存託憑證 (ADR) 上周五在美國正式掛牌，再度掀起記憶體熱潮，不過，隨著美伊戰爭再度升溫，SK 海力士今 (13) 日開盤即下挫表態，盤中更暴跌超過 12%，三星同步重摔 8%，觸發韓股再度熔斷，此股賣壓也蔓延至台灣記憶體族群，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 皆開高走低，跌幅達 3% 至 5%。
南亞科上周五法說會報喜，不僅第二季毛利率高達 79.5%，單季獲利更超過 500 億元，創下歷史新高，展望下半年，公司看好，下半年價格將持續上漲，且毛利率還有改善空間，凸顯記憶體熱潮尚未消退。
南亞科也持續與客戶開發記憶體堆疊技術，包括客製化的 WoW 與 AI 基礎設施等高附加價值產品，並預計明年資本支出將達新台幣 2,000 億元以上，未來數年總和估達 4,800 億元。
南亞科今日開盤即衝上 466.5 元，大漲超過 7%，但隨著族群賣壓出籠，股價開高走低，午盤不到就翻黑下挫，終場跌近 3%，月線得而復失，同為 DRAM 原廠的華邦電同樣遇空襲，終場跌幅超過半根，其他如旺宏 (2337-TW)、晶豪科 (3006-TW)、愛普 *(6531-TW) 都有 3% 以上的跌幅。
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