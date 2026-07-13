鉅亨網新聞中心 2026-07-13 13:26

南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士股票，周一 (13 日) 大幅下挫，跌幅一度達 12%，也造成亞洲記憶體概念股周一普遍下挫。

據韓媒報導，周一下跌的主因，是南韓投資證券公司 (KIS) 最新發布的研究報告。分析師 Minsook Chae 在報告中稱，儘管 SK 海力士 2026 年第二季的營業利益預計將達到 60.4 兆韓元，較去年同期暴增 556%，但仍比市場共識的 65 兆韓元低了約 8%。

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報告指出，獲利不及預期的核心原因在於其高頻寬記憶體 (HBM) 長期供應合約 (LTA)。在市場景氣上行、一般 DRAM 與 NAND Flash 現貨價格大幅飆升時，長約的定價機制相對固定，導致 SK 海力士無法及時捕捉現貨市場漲價的紅利，進而使平均銷售單價 (ASP) 的成長率低於市場平均水準。

KIS 將 2026 年第二季綜合 DRAM 的 ASP 成長率預測從原先的 50% 下修至 28.9%。同時，這家機構也同步調降了 2026 年與 2027 年的營業利益預測，降幅分別為 9% 與 11%。

儘管獲利預估遭到修正，但分析師強調這並非產業衰退的訊號，而是將長約結構納入測算後的「現實化調整」。KIS 依然維持 SK 海力士 380 萬韓元的目標價及「增持」評級，認為 HBM 的需求在 AI 伺服器與 GPU 供應鏈擴張下依然強勁。

展望未來，隨著 HBM4 預計於 2026 年第三季正式邁入量產，SK 海力士的 ASP 成長率有望回歸市場平均水準。KIS 認為，長約雖限制了價格爆發力，但也提升了獲利的穩定性，降低了記憶體產業長期以來的波動性。

SK 海力士的跌勢迅速傳導至周邊市場。港股方面，2 倍做多 SK 海力士槓桿 ETF 單日跌超 22%，2 倍做多三星電子 ETF 跌超 13%。