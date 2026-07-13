鉅亨網新聞中心 2026-07-13 15:50

在當前全球 AI 基礎設施的瘋狂軍備競賽中，一家名為 SemiAnalysis 的獨立研究機構及其創辦人 Dylan Patel，正以「情報商」的姿態重塑市場規則。這家僅有約 90 名員工的公司，能在單日研報發布後使光通訊或記憶體類股蒸發數百億美元市值，並讓輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在 GTC 大會上公開回應其數據。

從養蜂人到「半導體圈最危險的情報販子」

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SemiAnalysis 的傳奇始於其創辦人 Dylan Patel。這位 1996 年出生、現年僅 29 歲的年輕人，並未擁有半導體相關學位，甚至曾是一名養蜂人。他靠著在 Reddit 與 Substack 上以匿名帳號發表深度的硬體分析起家，憑藉精準的技術洞察力迅速累積名聲。

如今，SemiAnalysis 已從個人部落格轉型為專業研究機構，團隊成員包含來自 ASML(ASML-US)、Intel(INTC-US)、台積電 (2330-TW)(TSM-US) 及 OpenAI 的前工程師。其營收也從 2025 年的 2,000 萬美元飆升至 2026 年預計突破 1 億美元。其核心競爭力在於將技術深度與交易決策緊密結合，填補了傳統分析與大眾媒體間的真空地帶。

「情報化」的研究模式

不同於依賴財報的華爾街分析師，SemiAnalysis 將研究轉化為「情報生意」

。他們利用衛星圖像追蹤全球數千座資料中心的施工進度，甚至派無人機航拍工地細節。此外，他們通過拆解晶片、進行長達五個月的實測 (如 AMD MI300X) 以及深入供應鏈挖掘人脈，掌握了極其稀缺的數據。

這種情報能力使其多次精準預測產業拐點。例如，他們率先揭露 GPT-4 的 MoE 架構，並在 2025 年 DeepSeek 事件中重新拆解其真實成本，修正了市場的錯誤認知。

2026 年 3 月，黃仁勳在 GTC 演講中花了 5 分鐘講解 SemiAnalysis 的圖表，稱其對輝達推理性能的質疑「沒說錯」，這被視為產業最高規格的認可。

「先砸盤、再發 ETF」的利益衝突

然而，權威性也帶來了巨大的爭議。2026 年 6 月，SemiAnalysis 連續發布報告看空 HBM 記憶體與 CPO(共封裝光學)，導致美光暴跌 13%，光通訊類股集體挫傷。隨後在不到一個月內，該機構宣布與 Tema ETFs 合作，推出光通訊 (LAZR) 與記憶體 (DISK)ETF。

這種「先發報告壓低股價，再進場布局」的行為引發了市場強烈質疑。儘管支持者認為 ETF 籌備期長達數月，時程僅是巧合，但事件暴露了獨立研究機構在利益衝突披露上的制度空白。

此外，由於其報告優先發送給付費機構客戶，導致散戶往往在恐慌性暴跌後才得知原因，加劇了資訊不對稱的批判。

AI 基礎設施的最新判斷

目前，Dylan Patel 對 AI 基建持審慎但樂觀的態度。他認為：

記憶體面臨結構性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空間。

CPU 需求增長僅是歷史補帳，重要性遠不及加速晶片。

CPO 因製造良率與維護難度，大規模落地將延後至 2028 至 2029 年，這將延長銅纜連接器的紅利期。

電力是最大瓶頸，資料中心正轉向自建「表後電源」。