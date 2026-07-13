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營收速報 - 廣豐(1416)6月營收4,873萬元年增率高達68.33％

鉅亨網新聞中心

廣豐(1416-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,873萬元，年增率68.33%，月增率20.27%。

今年1-6月累計營收為2.27億元，累計年增率39.48%。

最新價為11.05元，近5日股價下跌-1.34%，相關其 他下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+178 張
  • 外資買賣超：+177 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4,873萬 68% 20%
26/5 4,052萬 61% 21%
26/4 3,356萬 27% -5%
26/3 3,519萬 32% 5%
26/2 3,339萬 19% -11%
26/1 3,771萬 38% -2%

廣豐(1416-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為資訊軟體服務業務。委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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