營收速報 - 廣豐(1416)6月營收4,873萬元年增率高達68.33％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2.27億元，累計年增率39.48%。
最新價為11.05元，近5日股價下跌-1.34%，相關其 他下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+178 張
- 外資買賣超：+177 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4,873萬
|68%
|20%
|26/5
|4,052萬
|61%
|21%
|26/4
|3,356萬
|27%
|-5%
|26/3
|3,519萬
|32%
|5%
|26/2
|3,339萬
|19%
|-11%
|26/1
|3,771萬
|38%
|-2%
廣豐(1416-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為資訊軟體服務業務。委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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