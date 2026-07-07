鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-07 19:42

勞動基金運用局今 (7) 日完成 115 年度第 1 次國內投資相對報酬型委託經營遴選，本次共計投入 550 億元資金，委託五家國內外投信進行代操，委任期間為期 5 年。此次遴選以富時台灣永續指數作為參考指標，展現勞動基金在追求基金收益的同時，亦積極將環境、社會與公司治理 （ESG）等永續發展因子納入投資布局，達到分散投資風險並增進長期穩健收益的目標。

勞金局指出，本次脫穎而出的 5 家受託機構，包含中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信及摩根投信。根據規劃，每家受託機構將獲得總額 110 億元的操盤資金，資金來源分布為新制勞工退休基金 90 億元、勞工保險基金 10 億元，以及國民年金保險基金 10 億元。

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勞金局表示，本次委任案是依年度資產配置進行的例行性資金運用，後續將加速辦理契約簽署及帳戶開戶作業。勞動基金規模持續穩定成長，每年皆會依據各基金資產配置、資金流出入情形，以及國內外金融市場情勢，彈性規劃辦理委託經營業務。