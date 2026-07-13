營收速報 - 事欣科(4916)6月營收5.02億元年增率高達80.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為24.34億元，累計年增率48.63%。
最新價為108元，近5日股價下跌-6.09%，相關電腦週邊下跌-3.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2093 張
- 外資買賣超：-2060 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5.02億
|81%
|11%
|26/5
|4.50億
|104%
|6%
|26/4
|4.25億
|50%
|5%
|26/3
|4.03億
|22%
|15%
|26/2
|3.52億
|41%
|16%
|26/1
|3.03億
|10%
|-25%
事欣科(4916-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為航太國防及低軌道衛星。博弈設備及工業電腦。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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