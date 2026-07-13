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營收速報 - 事欣科(4916)6月營收5.02億元年增率高達80.52％

鉅亨網新聞中心

事欣科(4916-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.02億元，年增率80.52%，月增率11.34%。

今年1-6月累計營收為24.34億元，累計年增率48.63%。

最新價為108元，近5日股價下跌-6.09%，相關電腦週邊下跌-3.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2093 張
  • 外資買賣超：-2060 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.02億 81% 11%
26/5 4.50億 104% 6%
26/4 4.25億 50% 5%
26/3 4.03億 22% 15%
26/2 3.52億 41% 16%
26/1 3.03億 10% -25%

事欣科(4916-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為航太國防及低軌道衛星。博弈設備及工業電腦。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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