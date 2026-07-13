鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至4.46元，預估目標價為77.5元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.86元下修至4.46元，其中最高估值5.4元，最低估值3.35元，預估目標價為77.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|5.4(5.57)
|6.16
|6.48
|最低值
|3.35(3.35)
|4.01
|4.63
|平均值
|4.51(4.7)
|5.24
|5.79
|中位數
|4.46(4.86)
|5.53
|6.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83,786,150
|89,310,650
|90,924,380
|最低值
|80,653,000
|81,845,000
|87,463,260
|平均值
|82,247,100
|85,979,710
|89,736,000
|中位數
|82,213,650
|86,349,630
|90,278,170
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,036,042
|5,869,538
|4,974,908
|9,081,733
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,512,023
|87,487,470
|85,767,264
|95,902,924
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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