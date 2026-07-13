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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至4.46元，預估目標價為77.5元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.86元下修至4.46元，其中最高估值5.4元，最低估值3.35元，預估目標價為77.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值5.4(5.57)6.166.48
最低值3.35(3.35)4.014.63
平均值4.51(4.7)5.245.79
中位數4.46(4.86)5.536.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值83,786,15089,310,65090,924,380
最低值80,653,00081,845,00087,463,260
平均值82,247,10085,979,71089,736,000
中位數82,213,65086,349,63090,278,170

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,036,0425,869,5384,974,9089,081,733
營業收入
(單位：新台幣千元)		83,512,02387,487,47085,767,26495,902,924

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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