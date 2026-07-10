營收速報 - 2026年7月11日台股中小型公司6月營收一覽（新增226家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月11日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1889家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|元澄半導體-半導體業
|3,352萬
|239307.1%
|安立璽榮-KY-生技醫療業
|6,323萬
|107066.1%
|永虹先進-化學工業
|1,107萬
|48026.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|聯上-建材營造業
|1.66億
|202319.5%
|東哥遊艇-運動休閒
|6.87億
|30187.8%
|元澄半導體-半導體業
|3,352萬
|12453.2%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1889家。其中營收年增大於 25％有682家，年增小於-20％有248家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|254家
|介於10～50億
|>= 0%
|247家
|介於10～50億
|< 0%
|127家
|介於10～50億
|<= -20%
|177家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|428家
|小於10億
|>= 0%
|392家
|小於10億
|< 0%
|189家
|小於10億
|<= -20%
|177家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|元澄半導體-半導體業
|3,352萬
|239307.1%
|安立璽榮-KY-生技醫療業
|6,323萬
|107066.1%
|永虹先進-化學工業
|1,107萬
|48026.1%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|41325.0%
|富旺-建材營造業
|4,598萬
|20426.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|聯上-建材營造業
|1.66億
|202319.5%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|52622.7%
|東哥遊艇-運動休閒
|6.87億
|30187.8%
|三圓-建材營造業
|14.46億
|18624.4%
|元澄半導體-半導體業
|3,352萬
|12453.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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