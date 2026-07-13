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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為86.5元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美利達(9914-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.11元上修至5.14元，其中最高估值5.7元，最低估值4.47元，預估目標價為86.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值5.7(5.7)6.858.6
最低值4.47(4.35)5.526.74
平均值5.08(5.01)6.387.64
中位數5.14(5.11)6.537.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值25,300,00028,377,00027,679,530
最低值22,351,00024,374,00026,317,000
平均值24,117,41025,846,11027,207,650
中位數24,354,00025,760,16027,304,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,200,210-699,1031,691,8233,389,063
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,757,16129,633,13227,261,11737,003,082

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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