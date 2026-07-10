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營收速報 - 華擎(3515)6月營收37.00億元年增率高達47.6％

鉅亨網新聞中心

華擎(3515-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣37.00億元，年增率47.6%，月增率0.95%。

今年1-6月累計營收為234.75億元，累計年增率4.43%。

最新價為211元，近5日股價下跌-3.21%，相關電腦週邊下跌-2.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-243 張
  • 外資買賣超：-233 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 37.00億 48% 1%
26/5 36.65億 -16% 34%
26/4 27.42億 -47% -44%
26/3 49.30億 55% 174%
26/2 18.01億 -30% -73%
26/1 66.35億 41% 72%

華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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