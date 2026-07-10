營收速報 - 華擎(3515)6月營收37.00億元年增率高達47.6％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為234.75億元，累計年增率4.43%。
最新價為211元，近5日股價下跌-3.21%，相關電腦週邊下跌-2.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-243 張
- 外資買賣超：-233 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|37.00億
|48%
|1%
|26/5
|36.65億
|-16%
|34%
|26/4
|27.42億
|-47%
|-44%
|26/3
|49.30億
|55%
|174%
|26/2
|18.01億
|-30%
|-73%
|26/1
|66.35億
|41%
|72%
華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 萊德光電-KY(7717)6月營收1.39億元年增率高達134.95％
- 營收速報 - 康舒(6282)6月營收34.23億元年增率高達28.28％
- 營收速報 - 福裕(4513)6月營收7.14億元年增率高達807.59％
- 營收速報 - 上曜(1316)6月營收6.78億元年增率高達101.97％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇