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營收速報 - 南仁湖(5905)6月營收2.53億元年增率高達227.08％

鉅亨網新聞中心

南仁湖(5905-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.53億元，年增率227.08%，月增率-39.66%。

今年1-6月累計營收為19.24億元，累計年增率314.43%。

最新價為8.51元，近5日股價下跌-2.74%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-1.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+736 張
  • 外資買賣超：+736 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.53億 227% -40%
26/5 4.19億 427% -33%
26/4 6.29億 686% 46%
26/3 4.30億 511% 271%
26/2 1.16億 70% 53%
26/1 7,607萬 -14% -9%

南仁湖(5905-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為客房,餐飲,商品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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