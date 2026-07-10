營收速報 - 南仁湖(5905)6月營收2.53億元年增率高達227.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為19.24億元，累計年增率314.43%。
最新價為8.51元，近5日股價下跌-2.74%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-1.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+736 張
- 外資買賣超：+736 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.53億
|227%
|-40%
|26/5
|4.19億
|427%
|-33%
|26/4
|6.29億
|686%
|46%
|26/3
|4.30億
|511%
|271%
|26/2
|1.16億
|70%
|53%
|26/1
|7,607萬
|-14%
|-9%
南仁湖(5905-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為客房,餐飲,商品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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