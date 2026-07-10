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營收速報 - 萊德光電-KY(7717)6月營收1.39億元年增率高達134.95％

鉅亨網新聞中心

萊德光電-KY(7717-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.39億元，年增率134.95%，月增率38.89%。

今年1-6月累計營收為5.90億元，累計年增率24.49%。

最新價為422.5元，近5日股價上漲0.48%，相關通信網路類指數上漲1.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-109 張
  • 外資買賣超：-112 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.39億 135% 39%
26/5 1.00億 10% 6%
26/4 9,454萬 -21% 18%
26/3 8,038萬 -2% 4%
26/2 7,721萬 36% -22%
26/1 9,860萬 52% 32%

萊德光電-KY(7717-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件及智慧照明等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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