營收速報 - 萊德光電-KY(7717)6月營收1.39億元年增率高達134.95％
鉅亨網新聞中心
萊德光電-KY(7717-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.39億元，年增率134.95%，月增率38.89%。
今年1-6月累計營收為5.90億元，累計年增率24.49%。
最新價為422.5元，近5日股價上漲0.48%，相關通信網路類指數上漲1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-109 張
- 外資買賣超：-112 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.39億
|135%
|39%
|26/5
|1.00億
|10%
|6%
|26/4
|9,454萬
|-21%
|18%
|26/3
|8,038萬
|-2%
|4%
|26/2
|7,721萬
|36%
|-22%
|26/1
|9,860萬
|52%
|32%
萊德光電-KY(7717-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件及智慧照明等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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