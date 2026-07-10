鉅亨速報

營收速報 - 新代(7750)6月營收26.50億元年增率高達151.4％

鉅亨網新聞中心

新代(7750-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣26.50億元，年增率151.4%，月增率-1.48%。

今年1-6月累計營收為131.25億元，累計年增率81.37%。

最新價為2065元，近5日股價下跌-3.28%，相關電機機械下跌-5.48%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+21 張
  • 外資買賣超：+43 張
  • 投信買賣超：-18 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 26.50億 151% -1%
26/5 26.90億 88% -8%
26/4 29.20億 95% 30%
26/3 22.46億 49% 139%
26/2 9.42億 3% -44%
26/1 16.76億 103% 14%

新代(7750-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自有品牌精密設備控制器軟硬體研發、製造、銷售服務。提供智慧製造工業4.0解決方案之整合應用服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收新代

相關行情

台股首頁我要存股
新代2065-0.72%
美元/台幣32.178+0.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty