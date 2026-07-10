營收速報 - 新代(7750)6月營收26.50億元年增率高達151.4％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為131.25億元，累計年增率81.37%。
最新價為2065元，近5日股價下跌-3.28%，相關電機機械下跌-5.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21 張
- 外資買賣超：+43 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|26.50億
|151%
|-1%
|26/5
|26.90億
|88%
|-8%
|26/4
|29.20億
|95%
|30%
|26/3
|22.46億
|49%
|139%
|26/2
|9.42億
|3%
|-44%
|26/1
|16.76億
|103%
|14%
新代(7750-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自有品牌精密設備控制器軟硬體研發、製造、銷售服務。提供智慧製造工業4.0解決方案之整合應用服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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