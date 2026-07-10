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營收速報 - 康舒(6282)6月營收34.23億元年增率高達28.28％

鉅亨網新聞中心

康舒(6282-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣34.23億元，年增率28.28%，月增率16.43%。

今年1-6月累計營收為180.96億元，累計年增率24.91%。

最新價為57.6元，近5日股價下跌-0.86%，相關零組件業下跌-6.32%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1704 張
  • 外資買賣超：-3271 張
  • 投信買賣超：+2584 張
  • 自營商買賣超：-1017 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 34.23億 28% 16%
26/5 29.40億 26% -7%
26/4 31.52億 35% 0%
26/3 31.46億 18% 15%
26/2 27.26億 15% 1%
26/1 27.09億 29% -20%

康舒(6282-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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