營收速報 - 上曜(1316)6月營收6.78億元年增率高達101.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為39.77億元，累計年增率132.13%。
最新價為10.35元，近5日股價下跌-1.9%，相關建材營造上漲0.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1489 張
- 外資買賣超：-1484 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.78億
|102%
|-6%
|26/5
|7.20億
|153%
|5%
|26/4
|6.84億
|115%
|4%
|26/3
|6.56億
|111%
|26%
|26/2
|5.20億
|109%
|-28%
|26/1
|7.19億
|233%
|14%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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