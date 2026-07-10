鉅亨速報

營收速報 - 上曜(1316)6月營收6.78億元年增率高達101.97％

鉅亨網新聞中心

上曜(1316-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.78億元，年增率101.97%，月增率-5.94%。

今年1-6月累計營收為39.77億元，累計年增率132.13%。

最新價為10.35元，近5日股價下跌-1.9%，相關建材營造上漲0.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1489 張
  • 外資買賣超：-1484 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.78億 102% -6%
26/5 7.20億 153% 5%
26/4 6.84億 115% 4%
26/3 6.56億 111% 26%
26/2 5.20億 109% -28%
26/1 7.19億 233% 14%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收上曜

相關行情

台股首頁我要存股
上曜10.35+0.00%
美元/台幣32.178+0.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty