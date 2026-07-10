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營收速報 - 福裕(4513)6月營收7.14億元年增率高達807.59％

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福裕(4513-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.14億元，年增率807.59%，月增率615.73%。

今年1-6月累計營收為13.28億元，累計年增率174.2%。

最新價為16.85元，近5日股價上漲2.12%，相關電機機械股價指數下跌-2.47%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-344 張
  • 外資買賣超：-344 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.14億 808% 616%
26/5 9,970萬 34% -9%
26/4 1.10億 15% 28%
26/3 8,586萬 -0% -64%
26/2 2.36億 184% 182%
26/1 8,361萬 26% -27%

福裕(4513-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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