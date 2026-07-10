營收速報 - 福裕(4513)6月營收7.14億元年增率高達807.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為13.28億元，累計年增率174.2%。
最新價為16.85元，近5日股價上漲2.12%，相關電機機械股價指數下跌-2.47%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-344 張
- 外資買賣超：-344 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7.14億
|808%
|616%
|26/5
|9,970萬
|34%
|-9%
|26/4
|1.10億
|15%
|28%
|26/3
|8,586萬
|-0%
|-64%
|26/2
|2.36億
|184%
|182%
|26/1
|8,361萬
|26%
|-27%
福裕(4513-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各項工作母機製造加工及內外銷販賣。前項有關工具之製造加工內外銷進出口貿易業務。電子產品製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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