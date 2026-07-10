營收速報 - 天瀚(6225)6月營收1,521萬元年增率高達846.55％
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今年1-6月累計營收為2,676萬元，累計年增率32.07%。
最新價為23.3元，近5日股價上漲6.88%，相關光 電 業下跌-3.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1,521萬
|847%
|274%
|26/5
|406萬
|87%
|189%
|26/4
|141萬
|-80%
|-50%
|26/3
|282萬
|-30%
|32%
|26/2
|214萬
|-32%
|90%
|26/1
|112萬
|-48%
|-90%
天瀚(6225-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為微型投影機/數位相機/ 數位攝影機/ 彩色電子童書。無線壓力電磁感應筆式輸入系統與ASIC模組。微型光電模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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