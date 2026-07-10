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營收速報 - 天瀚(6225)6月營收1,521萬元年增率高達846.55％

鉅亨網新聞中心

天瀚(6225-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1,521萬元，年增率846.55%，月增率274.38%。

今年1-6月累計營收為2,676萬元，累計年增率32.07%。

最新價為23.3元，近5日股價上漲6.88%，相關光 電 業下跌-3.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1,521萬 847% 274%
26/5 406萬 87% 189%
26/4 141萬 -80% -50%
26/3 282萬 -30% 32%
26/2 214萬 -32% 90%
26/1 112萬 -48% -90%

天瀚(6225-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為微型投影機/數位相機/ 數位攝影機/ 彩色電子童書。無線壓力電磁感應筆式輸入系統與ASIC模組。微型光電模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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