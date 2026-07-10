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營收速報 - 永擎(7711)6月營收25.51億元年增率高達140.79％

鉅亨網新聞中心

永擎(7711-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣25.51億元，年增率140.79%，月增率-3.07%。

今年1-6月累計營收為157.12億元，累計年增率44.47%。

最新價為307.5元，近5日股價下跌-4.65%，相關電腦週邊下跌-2.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-84 張
  • 外資買賣超：-88 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 25.51億 141% -3%
26/5 26.31億 17% 61%
26/4 16.38億 -44% -54%
26/3 35.49億 206% 575%
26/2 5.26億 -0% -89%
26/1 48.17億 63% 145%

永擎(7711-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為伺服器主機板及系統。伺服器主機板及系統之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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