營收速報 - 永擎(7711)6月營收25.51億元年增率高達140.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為157.12億元，累計年增率44.47%。
最新價為307.5元，近5日股價下跌-4.65%，相關電腦週邊下跌-2.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-84 張
- 外資買賣超：-88 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|25.51億
|141%
|-3%
|26/5
|26.31億
|17%
|61%
|26/4
|16.38億
|-44%
|-54%
|26/3
|35.49億
|206%
|575%
|26/2
|5.26億
|-0%
|-89%
|26/1
|48.17億
|63%
|145%
永擎(7711-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為伺服器主機板及系統。伺服器主機板及系統之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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