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營收速報 - 京晨科(6419)6月營收1.45億元年增率高達344.15％

鉅亨網新聞中心

京晨科(6419-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.45億元，年增率344.15%，月增率1.88%。

今年1-6月累計營收為6.68億元，累計年增率162.66%。

最新價為146元，近5日股價下跌-0.68%，相關光電類指數下跌-2.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15 張
  • 外資買賣超：+15 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.45億 344% 2%
26/5 1.43億 369% 12%
26/4 1.27億 329% 5%
26/3 1.20億 174% 59%
26/2 7,598萬 38% 33%
26/1 5,707萬 -9% 6%

京晨科(6419-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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