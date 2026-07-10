營收速報 - 京晨科(6419)6月營收1.45億元年增率高達344.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為6.68億元，累計年增率162.66%。
最新價為146元，近5日股價下跌-0.68%，相關光電類指數下跌-2.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15 張
- 外資買賣超：+15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.45億
|344%
|2%
|26/5
|1.43億
|369%
|12%
|26/4
|1.27億
|329%
|5%
|26/3
|1.20億
|174%
|59%
|26/2
|7,598萬
|38%
|33%
|26/1
|5,707萬
|-9%
|6%
京晨科(6419-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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