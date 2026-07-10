鉅亨網新聞中心 2026-07-10 14:50

2026 年第二季，中國 A 股市場迎來外資史無前例的增持潮。根據《格隆匯》引述統計數據，北向資金在該季度淨買入 A 股達 2,086 億元人民幣，創下陸股通開通以來的單季歷史新高。

截至 2026 年第二季末，北向資金持倉總規模歷史性地突破 3 兆元大關，達到 3.13 兆元，相較一季度末的 2.58 兆元大幅增長。

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電子與電力設備成增持核心

在具體個股方面，寧德時代以 554 億元的淨買入額位居增持榜首位。此外，中微公司、濰柴動力、寒武紀、新易盛及立訊精密等企業的淨買入額也均超過百億元。

從持倉結構看，北向資金的前十大重倉股主要集中在科技領軍企業，包括中際旭創、北方華創、美的集團、貴州茅台、瀾起科技及招商銀行等。

從行業分佈來看，電子行業成為外資最青睞的板塊，其持股市值在第二季大增 4,053 億元，環比增幅高達 107%，遠超其他行業。此外，通信、電力設備和機械設備行業也獲得明顯資金流入。相較之下，食品飲料、銀行及有色金屬等傳統板塊的持股市值則有所減少。

國際機構策略轉向：做多中國 AI

國際知名金融機構近期紛紛對中國資產，尤其是人工智能 (AI) 領域發表積極觀點：

高盛： 發布報告建議「做多中國 AI 價值鏈」。高盛指出，中國 AI 行業正進入爆發期，主要受國家支持、全球需求激增及結構性資本輪動驅動。高盛強調，中國 AI 公司市值與市場空間嚴重錯配，當前約 4 兆美元的總市值相較於產業優勢顯得過低，估值上行空間充足，且並非泡沫。

瑞銀 (UBS)： 認為中國互聯網平台已出現 AI 變現加速的明確跡象。目前 MSCI 中國指數遠期市盈率僅為 10.8 倍，顯著低估了中國數字經濟對 AI 的採用能力。