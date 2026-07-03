鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-03 18:31

日元周五 (3 日) 匯率企穩，美元兌日元匯率在隔夜交易中大幅下跌後，徘徊在 161.16 日元附近。在日元跌至近 40 年新低之際，市場正屏息以待日本當局是否會趁著美國獨立日連假、市場流動性稀缺之際，發動新一輪的貨幣干預行動。

投資者懷疑日本當局恐利用假期突襲干預 日元持穩(圖:shutterstock)

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數據顯示，一周美元兌日元風險逆轉 (risk reversals) 已變得更加負向，顯示市場對日元看漲選擇權的需求，遠高於美元看漲選擇權。同時，一周蝶式價差 (butterfly spreads) 擴大，反映投資者正積極為雙向的劇烈波動做準備。

由於美國國慶假期期間，匯市流動性將變得十分稀疏，任何干預動作或市場情緒的轉向都可能被顯著放大。

澳洲聯邦銀行 (CBA) 策略師 Carol Kong 指出，日本財務省過去曾有在公眾假期「突襲」干預以產生最大市場衝擊的紀錄。今年 4 月至 5 月間，日本當局在日元貶破 160 關卡時，曾斥資創紀錄的 11.73 兆日元買入日元進行干預。

目前市場盛傳，東京當局可能已改變策略，不再像以往那樣預告干預意圖，而是轉向更具針對性、且更難預測的手段，以有效擠壓投機客。

儘管日元在 161 關口附近徘徊，但日元仍是今年表現最差的亞洲貨幣之一。其疲軟主因在於高油價壓力、美日之間顯著的利差，以及對日本財政支出的疑慮。