鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-09 23:19

近期台股氣勢如虹，作為全球 AI 供應鏈核心，主計總處調高台灣今 (2026) 年 GDP 成長預估值至 9.64%。台股結構正在轉型為「AI 產業鏈輪動」，以前五月為例，電子零組件與玻璃陶瓷族群就分別上漲 140% 與 99% 表現名列前茅。永豐投信表示，面對 AI 應用快速演進，如果單純依賴歷史數據與被動追蹤指數，較難即時反應科技股輪動節奏。

永豐投信推出旗下首檔主動式 ETF - 永豐台灣科技趨勢主動式 ETF(00410A-TW)，預計 7/13~7/17 展開募集，發行價每股新台幣 10 元。該檔 ETF 聚焦台灣科技產業，採用「W.I.N」選股策略，掌握本波 AI 供應鏈重點族群，透過主動選股與集中配置，掌握不同族群輪動帶來的機會。

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「W.I.N」策略包括三大面向，「策略布局」(Wise Strategy)：依景氣與產業變化調整持股配置，從市場變化中找出最具效率的投資機會。例如台股目前在景氣循環主升段，資產配置將著重具成長性之族群，透過相對集中持股，以期有較佳之投資績效。

「瞄準趨勢」(Innovative Tech)：00410A 緊扣 AI 升級與科技浪潮，鎖定關鍵供應鏈布局，搶先掌握新一波成長動能。過去 10 年統計，前 1/2 台股科技型主動基金報酬約 1006%，高於台灣加權指數的 441%，顯示主動選股在產業分化環境下具有優勢。

「專業團隊實力」(Notable Team)：00410A 集結優秀投研團隊，深度研究產業與企業基本面，以專業「RICHED」六大指標 (財務健全、產業前景、公司評價、公司競爭力、公司治理、現金殖利率)，宛如專業駕駛，幫助投資人從 1800 檔台灣上市櫃公司篩選具競爭力的科技股，並隨景氣階段調整配置。

整體而言，台灣 ETF 市場正逐步從「規模競爭」走向「策略競爭」，相較被動式 ETF，主動式 ETF 在市場波動加劇期，具備即時調整持股與資產配置之優勢，未來有望成為資產配置的重要方向。