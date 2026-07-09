鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-09 11:22

市場預估，在 AI 晶片、HBM 及先進封裝需求帶動下，晶圓設備市場成長動能強勁。法人表示，日本半導體指數自 2023 年以來表現明顯優於大盤，顯示市場資金持續聚焦 AI 供應鏈。儘管短線走勢難免受市場情緒影響而出現波動，但中長線產業商機仍值得期待。觀察在台掛牌的日本主題 ETF，今 (9) 日表現差異明顯，其中，中信日本半導體 (00954-TW) 及台新日本半導體 (00951-TW) 盤中漲幅一度逼近 4%，展現強勁反彈力道。

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根據高盛報告指出，全球晶圓廠設備市場規模至 2027 年有望成長 32%。其中，東京威力科創 (Tokyo Electron) 受惠於 DRAM 與先進製程設備需求增加；雷泰光電 (Lasertec) 受惠於 EUV 光罩檢測需求持續成長；迪思科 (Disco) 則受惠於 CoWoS、HBM 及 Hybrid Bonding 等先進封裝技術滲透率提升。隨著 AI 基礎建設持續擴張，預期上述企業可望持續受惠於 AI 投資循環帶來的設備需求成長，以及獲利上修動能。

00954 經理人許家瑜表示，日本憑藉半導體設備與材料領域的優勢，已成為全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略樞紐。以 Disco 為例，公司日前公布第一季營收及出貨金額速報，出貨金額創下歷史新高，主要受惠於 OSAT 封測廠與記憶體廠拉貨需求增加。除了設備銷售成長外，耗材與售後服務業務表現亦維持穩健，未來可望持續受惠於製程精密化趨勢，以及先進封裝需求擴大所帶來的成長機會。

許家瑜進一步指出，從日本半導體設備與材料廠商財報及營運展望來看，尚未見到產業景氣出現明顯轉折訊號，整體基本面依舊穩健，仍看好後市發展。不過，考量市場情緒變化及資金去槓桿化過程可能加劇短期波動，建議投資人採取定期定額方式布局日本半導體相關資產，以降低進場時點風險並掌握產業長期成長趨勢。